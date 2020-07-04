شهدت امتحانات الثانوية العامة في إحدى قاعات الاختبارات بالأردن، حادثة غريبة، كشفت محاولة إجراء امتحان لإحدى الطالبات نيابة عنها، إلا أن الصدمة لم تكن في الاختبار ذاته، بل إن من حاول أداء الاختبار عن الطالبة كان شخصا منتحلاً.

الحادثة التي شهدتها إحدى قاعات امتحانات الثانوية العامة في لواء الرصيفة، تكشفت تفاصيلها بعد اشتباه مشرفي القاعة ورجال الأمن العام الأردني وعناصر من الشرطة النسائية، الموجودين لحماية الامتحانات، بشخص حاول تقديم الامتحان اليوم (السبت)، وكان يغطي وجهه ويرتدي ملابس نسائية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد أفاد المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردني، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص المنتحل، وذلك بعد ضبطه بالتعاون مع مشرفي القاعة وبعد تدقيق هويته، إذ تبين بأنه شاب انتحل شخصية طالبة وحاول تقديم الامتحان نيابة عنها.

ولم تكشف الوكالة التفاصيل حول الأسباب التي دفعت الشخص إلى الإقدام على أداء الامتحان نيابة عن الطالبة، ولا موقف الطالبة من هذه الحادثة.