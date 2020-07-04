كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة تنتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات فايروس كورونا، في إطار «تجربة التضامن» خلال الأسبوعين القادمين.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايك رايان، إنه ليس من الحكمة توقع موعد يكون فيه لقاح «كوفيد-19» جاهزا للتوزيع بكميات كبيرة، وذلك بحسب موقع «روسيا اليوم».

وأضاف أنه من الممكن أن تظهر فعالية أحد اللقاحات المرشحة مع نهاية هذه السنة، ولكن التحدي الحقيقي هو متى سيتم إنتاجه بالكميات الكافية.

وتجربة «التضامن» هي تجربة سريرية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لإيجاد علاج ناجع لمرض «كوفيد-19».

وتقوم تجربة «التضامن» على مقارنة 4 خيارات علاجية مع مستوى الرعاية المعتاد، لتقييم الفعالية النسبية لكل منها في معالجة المرض.