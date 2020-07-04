ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر، (الجمعة)، عاملا قتل زوجته بسبب خلافات بينهما بقرية «كوم حلين» في محافظة الشرقية.

وتعود تفاصيل الواقعة وفقا لموقع «اليوم السابع»، بتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية اللواء عاطف مهران إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بمقتل ربة منزل على يد زوجها داخل منزلهما بقرية «كوم حلين» التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الزوجين لتأخر الزوجة في إعداد وجبة العشاء، قبل أن يستل الزوج سكينًا من المطبخ ويُنهي حياتها بجرح قطعي في رقبتها.

وجرى ضبط الزوج المتهم، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى «منيا القمح» المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.