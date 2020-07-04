ذكرت وسائل إعلام صينية أن أحد أبرز الأدوية المستخدمة في علاج «كوفيد - 19» في الصين، هو وصفة للطب التقليدي مستوحاة من كتاب مدرسي عمره 1800 عام.

وأشارت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية التي نشرت الخبر إلى أن «إنتاج الدواء الذي يحظى بشعبية ضخمة، ولد ثروات هائلة لشركة (شيغيا تشوانغ يلينغ)، التي تقوم بإنتاجه بالإضافة إلى الأشخاص والشركات المساهمة»، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وأضافت: «لا يزال مصنعو العلاج التقليديون يواجهون معركة شاقة لإثبات كفاءته الطبية، والحفاظ على حصتهم في السوق المحلية وكسب الاعتماد في الخارج».

من جهته، قال المدير العام لشركة الأدوية المصنعة وو شيانغ جون: «دخلنا من المبيعات من كبسولة (ليانهوا تشينغوين) تضاعف تقريبا في الربع الأول من هذا العام، ونواصل العمل بنشاط من أجل تسجيل المنتج وبيعه في الخارج».

وكبسولة «ليانهوا تشينغوين»، التي تم تطويرها في عام 2003 لعلاج المتلازمة التنفسية الحادة «سارس»، تستخلص من 13 عشبة بناء على الوصفات الطبية التي يعود تاريخها إلى النصوص الطبية الكلاسيكية المكتوبة خلال عهد أسرة هان (206 ق.م - 220 م).

يذكر أن أسهم الشركة ارتفعت في بورصة «شنتشن» الصينية بنسبة 148% هذا العام لتصل إلى 30.58 يوان للسهم، فيما زاد عدد المساهمين فيها بأكثر من الضعف إلى نحو 108 آلاف في مارس الماضي.

واعتمدت السلطات الصحية الصينية على العلاج إلى جانب علاجين آخرين، فيما تشير التقديرات إلى أن الأدوية التقليدية تشغل بين 18 و30% من سوق الأدوية الصيني البالغ 2 تريليون يوان (283 مليار دولار أمريكي).