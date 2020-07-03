لا يعمل أحدث قطار «طلقة» في اليابان بشكل سريع وسلس فحسب، بل إنه قادر أيضاً على نقل الركاب إلى بر الأمان في حالة وقوع زلزال.

دخل قطار «N700S» الخدمة في 1 يوليو، إذ يخدم خط «Tokaido Shinkansen»، الذي يربط بين محطة طوكيو ومحطة «شين أوساكا»، في مدينة أوساكا، بحسب موقع «CNN».

ويمكن أن يسير بسرعة تصل إلى 360 كيلومتراً في الساعة، وهو رقم قياسي جديد خلال التشغيل التجريبي في عام 2019، ما يجعله أحد أسرع القطارات في العالم. ورغم ذلك، سيتم تحديد سرعة التشغيل عند 285 كيلومتراً في الساعة.

ومن ناحية الشكل، لا يبدو «N700S» مختلفاً جداً عن الطرازين «N700» أو «N700A»، بصرف النظر عن شعاره الذهبي الأنيق. ولكن، إذا نظرت عن كثب، ستلاحظ أن مقدمة القطار أكثر حدة ومصقولة بشكل أنيق.

وبالنسبة إلى تصميم القطار الداخلي، فمقاعده المصممة حديثاً تسمح للركاب بالانحناء بدرجة أكبر، ما يوفر مزيداً من الراحة، خصوصاً للمسافرين لمسافات طويلة. وستتم إضاءة رفوف الأمتعة العلوية في كل محطة توقف، لتذكير الركاب بممتلكاتهم.

ليس ذلك فحسب، وإنما ستكون الرحلة الفعلية أكثر هدوءاً وسلاسة، بفضل نظام جديد يساعد على امتصاص حركات القطار. كما يحتوي القطار على نظام تحكم أوتوماتيكي يسمح له بالتوقف بشكل أسرع في حالة الطوارئ.

ويعد القطار مزوداً بنظام الدفع الذاتي لبطارية ليثيوم أيون، وهو الأول من نوعه في العالم. وبالتالي، يسمح هذا النظام للقطار بالتشغيل لمسافة قصيرة من تلقاء نفسه أثناء انقطاع التيار الكهربائي. كما سيجعل الانتقال ممكناً إلى مكان أكثر أماناً بسرعة منخفضة، إذا تقطعت بهم السبل في منطقة عالية الخطورة، سواء على جسر أو في نفق، على سبيل المثال، خلال وقوع زلزال.