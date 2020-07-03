وافقت المفوضية الأوروبية اليوم (الجمعة)، على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج الحالات المستعصية إثر الإصابة بفايروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي.

وبجسب موقع «روسيا اليوم»، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس، في بيان صحفي: «لن ندخر أي جهد لضمان علاج أو لقاح فعال ضد الفايروس».

وتأتي موافقة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي على استخدام هذا العقار كخطوة أخيرة لأول علاج معتمد في أوروبا للتصدي للجائحة.

وجاء القرار إثر توصية الأسبوع الماضي من وكالة الأدوية الأوروبية «إيما» باستخدام العقار لعلاج مرضى «كوفيد-19»، الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما ويعانون من التهابات رئوية وبحاجة للأكسجين.

وفي وقت سابق، اعتمد عدد من الدول، منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ومصر، «ريميدسيفير» علاجا لـ«كوفيد-19».