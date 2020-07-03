«مبارك لكما زواجكما، والله يسعدكم ويوفقكم لبناء أسرة إماراتية جديدة متماسكة...»، بهذه العبارة استفتح نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة موقعة باسمه، فاجأ بها عدد من مواطنيه المقبلين على الزواج.

يأتي ذلك في مرحلة غير اعتيادية، غيرت ملامح الحياة المجتمعية بصورة كبيرة، وخصوصا لدى من يعتزمون الارتباط بشركاء حياتهم، إذ فرضت جائحة «كورونا» منع التجمعات وإقامة الحفلات والتلاقي والتصافح والجلوس في أماكن متقاربة، فيما ذكر موقع «البيان» الإخباري، أن المؤسسة الاتحادية للشباب وضمن مبادرات الإشراك والاستماع للشباب، قد استطلعت عبر منصاتها الرقمية آراء نحو خمسة آلاف شابة وشابة من الإماراتيين على منصات التواصل الاجتماعي حول آرائهم لمستقبل الزواج، حيث أبدى أكثر من 90% من المشاركين تأييدهم وميلهم نحو الاحتفالات البسيطة مع أهمية التركيز على القيم والعناصر التي تؤسس لزواج ناجح وتكوين أسرة مترابطة.

ولإضفاء لمسة حانية على نفوس «العرسان» والأهالي، دون الشيخ محمد بن راشد كلماته في رسالته بقوله: «مبارك لكما زواجكما، والله يسعدكم ويوفقكم لبناء أسرة إماراتية جديدة متماسكة.. مترابطة.. تملؤها المحبة والألفة.. وتتحلى بأسمى القيم.. وتكون نواة خير وبركة وعطاء في مجتمعنا بإذن الله... محمد بن راشد آل مكتوم».