شكلت شرطة دبي فريق عمل من اختصاصيين في مجال التوعية الأمنية، لزيارة منزل عائلة عربية تقدمت بطلب لتمكين طفلها من الاطلاع على الحياة الشرطية عن قُرب، إذ زار الفريق العائلة للتعرف على الطفل وتقديم الدعم الإرشادي والهدايا التذكارية له.

وثمنت عائلة الطفل الدور المجتمعي المهم لشرطة دبي وحرصها على التواصل معها والاستجابة لطلبها، إذ قدم الفريق زي الشرطة إلى الطفل ثم اصطحبوه في جولة إلى مركز الشرطة الذكي SPS ليشاهد العمل الشرطي الميداني، الأمر الذي كان له أثر إيجابي عليه.

طلب العائلة جاء بهدف تغيير صورة ذهنية سلبية ترسّخت في ذهن الطفل عن دور الشرطة، وهو ما تفهمته شرطة دبي، إذ أكد مدير إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي بطي أحمد بن درويش الفلاسي، الحرص الدائم على زرع الصورة الإيجابية لعمل رجال الشرطة القائم على تحقيق العدالة والمساواة.