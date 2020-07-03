قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في اجتماع موسع للمكتب السياسي لحزب العمال الكوريين الحاكم، إن بلاده نجحت في تحجيم فايروس كورونا والحد من انتشاره.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم (الجمعة) أن كيم حذر من «الرضا عن النفس أو الاسترخاء ولو قليلا» في ما يتعلق بمكافحة الوباء، ودعا للحفاظ على «أقصى درجات الحذر».

يشار إلى أن كوريا الشمالية سجلت أول إصابة بكورونا في فبراير، لتصبح الدولة 29 التي يظهر فيها هذا الفايروس، وذكرت وسائل إعلام أنه تم التأكد من إصابة مواطنة كورية شمالية قادمة من الصين، على الرغم من أن كوريا الشمالية من أوائل الدول التي أغلقت حدودها مع الصين لاحتواء أزمة الفايروس.