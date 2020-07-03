قالت السلطات الصحية في الصين، (الخميس)، إن الحكومات المحلية والمؤسسات الطبية يجب أن تزيد الطاقة الاحتياطية لفحوص فايروس كورونا، استعدادا لزيادة الطلب عليها وسط حالات تفشٍ محتملة.

وفي توجيهات على موقعها الإلكتروني، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه يتعين على السلطات المحلية وضع خطط طوارئ لتتمكن بسرعة من زيادة طاقتها من اختبارات الحمض النووي. وتشير التوجيهات إلى أن نتائج فحوص الحمض النووي تظهر خلال 6 ساعات للمرضى في مستشفيات الحميات. كما أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا، (الأربعاء)، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.