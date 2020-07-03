روبوت بذراع إلكتروني، صنعه طلاب «كلية الحاسبات والمعلومات» بجامعة قناة السويس المصرية، هو من سيوزع عليهم أسئلة الامتحانات «منعا للتلامس بينهم وبين المراقبين» وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن رئيس الجامعة والمشرف العام على الكلية الدكتورة ماجدة هجرس.

وصنع الطلاب الروبوت متعددا للمهمات ومزودا بيد إلكترونية يتم تدريبها مرة واحدة فقط للقيام بما تدربت عليه ويتم التحكم بها وبالروبوت معًا عن طريق تطبيقات بالهاتف المحمول. فيما قالت وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على المشروع الدكتورة غادة الطويل إن الروبوت يمكنه تقديم الطعام أو الدواء لمن هم في مستشفى العزل، حيث يتم التحكم به من مسافة بعيدة.