ألقت أجهزة الأمن البريطانية القبض على مجرمين «عتاة» وأحبطت آلاف المؤامرات بما فيها مخططات لعمليات قتل واختطاف، وذلك بعد تمكنها من اختراق منصة «إنكرو تشات» التي يستخدمها المجرمون في اتصالاتهم السرية.

وتمكنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة من فك الشفرة المستخدمة في منصة «إنكرو تشات» التي كانت تستخدم من قبل العصابات الإجرامية في المراسلات الفورية عبر الهاتف لتنسيق أنشطتهم الإجرامية، مما مكنهم من القيام بنحو 750 عملية ضبط في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن فك تشفير المنصة ساعد فرق مكافحة الجرائم في إجهاض عمليات كبرى لعصابات متنافسة لتنفيذ جرائم خطف وقتل، كان يمكن أن يروح ضحيتها أكثر من 200 شخص.

وقالت وكالة مكافحة الجريمة إن أجهزة إنفاذ القانون في بريطانيا تمكنت من اعتقال مجرمين متوسطي الخطورة والأباطرة، ممن يطلق عليهم عتاة الإجرام الذين لا يمكن المساس بهم، والذين ظلوا بعيدا عن أعين الشرطة لسنوات، بحسب موقع «سكاي نيوز».