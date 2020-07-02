عند قراءة معلومات عن مضار القهوة أو الكافيين بشكل عام، يسعى البعض للتوقف المفاجئ عن تناولها، ما يسبب أضرارا عدة، حذر منها خبراء التغذية في تقرير نشره موقع DW الألماني، إذ يتسبب في إحداث خلل في التوازن الكيميائي للدماغ، نتيجة نقص الكافيين بالجسم، ما يؤدي للتعرض للتقلبات المزاجية مثل الانفعال والقلق. فبعد الاعتياد لفترة طويلة على تناولها فور الاستيقاظ من النوم صباحاً، ستصاب بصداع لعدة أيام خصوصا في الساعات الأولى من النهار، والتفسير العلمي يؤكد أن نقص الكافيين يؤدي لاتساع الأوعية الدموية وتدفق الدم المؤكسج أكثر من الطبيعي للمخ، ما تنتج عنه آلام الرأس المزعجة، بينما يتلاشى بمجرد تكيف الجسم مع زيادة تدفق الدم للدماغ. كما يؤدي نقص الكافيين في الجسم فجأة إلى اضطراب الأعصاب، والشعور بالإرهاق والخمول والتعب، وصعوبة التركيز وتشوش الانتباه، والرجفان أو «الرعشة» لاسيما أن الكافيين يحفز الجسم لإفراز هرموني الدوبامين والأدرينالين، وبنقصهما تتراجع الوظائف الحيوية لعملية الأيض، فيخفق الجسم في حرق الدهون، ومن ثم يزداد الوزن.وللإقلاع عن القهوة بأمان، قلل الكمية التي تتناولها يوميا، فإذا كنت تشرب 3 فناجين، قلصها تدريجيا إلى 2، ومن ثم إلى فنجان واحد على مدار اليوم، كما يمكنك استبدالها بمشروبات أخرى، مع الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف كالخضروات والفواكه.