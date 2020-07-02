كشفت دراسة أوروبية حديثة، اطلعت عليها «عكاظ»، أن السعوديات أكثر النساء إنفاقاً على مستحضرات التجميل من بين مواطنات 44 دولة بالعالم، شملتهن الدراسة التي أجرتها منصة «بيكودي» البولندية المتخصصة في التجارة الإلكترونية وسلوك المستهلك. إذ أكدت نتائج العينة المشمولة أن المرأة السعودية تنفق 909 دولارات، ما يعادل 3417 ريالا سنويا على المكياج، فيما تحمل حقيبة زينتها نحو 22 منتج تجميل، لا تستخدم منها بشكل منتظم سوى 7 فقط. وفي جهة سلوك الاستهلاك، تشتري 33% من سعوديات عينة الدراسة مستحضرات التجميل أثناء فترة الخصومات، وتقتنيها 17% منهن بمجرد نفادها لديهن، بينما تحرص 50% منهن على شرائها كلما شعرت برغبة في التسوق. ويعتمد اختيار المستحضر لدى 63% منهن على نوع العلامة التجارية، في حين يعد السعر أمرا حاسما بالنسبة لـ58%، وتتحكم المحفزات وتوصيات المؤثرين في قرار 21%، ويستجيب 13% منهن لنصائح الصديقات.ورغم أن المكياج يعد جزءا من روتين الصباح للعديد من النساء، لا تضع 8% من السعوديات المكياج مطلقاً، وفق الدراسة، بينما تستخدمه 55% منهن يومياً، و36% بعض الأحيان، و9% بالمناسبات الخاصة. وتستغرق 55% من نساء الدول محل الدراسة ممن تتراوح أعمارهن بين 18 و50 عاماً، نحو 5-15 دقيقة لوضع المكياج، و14% أقل من 5 دقائق؛ بينما تستغرق 33% من السعوديات وقتا أطول يصل إلى 30 دقيقة. وأخيرا أظهرت نتائج الدراسة أن المرأة السعودية تحتفظ بـ9 ملمعات أظافر، و8 أحمر شفاه، ومثلها ظلال عيون، و7 بطانات شفاه، و6 أحمر خدود، و5 ماسكرات.