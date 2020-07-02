أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تفاؤله بأن الولايات المتحدة ستعلن قريبا لقاحا فعالا ضد فايروس كورونا المستجد، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وقال في حفل أقيم في البيت الأبيض: «هناك 3 أدوية مرشحة لأن تكون لقاحا لفايروس كورونا، وهي جيدة بشكل خاص».

وأضاف: «اللقاحات الـ3 جيدة حقاً.. نعتقد أننا سنحصل عليها قريبا».

وجاءت تصريحات ترمب بعد ساعات من إعلان مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز تفاؤله بتحقيق هدف إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فايروس كورونا المستجد في نهاية 2020.

وأوضح كولينز أن برنامج تسريع إنتاج اللقاح الذي أطلقته إدارة ترمب سيحقق أهدافه المرجوة، كما أعرب عن ثقته بالتوصل إلى إنتاج 300 مليون جرعة من لقاح «كورونا» في بدايات سنة 2021.

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا، من ناحية الإصابات والوفيات بفايروس كورونا، بمعدل أكثر من مليونين و801 ألف إصابة، وأكثر من 131 ألف حالة وفاة، حسب موقع «وورلد ميتر».