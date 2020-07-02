أكدت شركة مصر للطيران عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن الإعلان عن جدول تشغيل رحلاتها إلى بعض الدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية، بواقع 91 رحلة أسبوعيا، و35 رحلة أسبوعيا إلى الإمارات، و28 رحلة أسبوعيا إلى الكويت، وغيرها، اعتبارا من أول يوليو القادم، بحسب موقع «اليوم السابع».

وأكدت الشركة أن معدلات التشغيل المشار إليها بعاليه كانت قبل توقف حركة الطيران في أعقاب تداعيات فايروس كورونا، وليست خاصة بالفترة القادمة، إذ يجري حاليا إعداد جداول التشغيل لجميع خطوط الشبكة الدولية وفقا لحجم الطلب الفعلي على هذه الوجهات وفي ضوء قرارات الدول الأخرى بشأن موقف فتح حركة الطيران الدولي لديها.

وأهابت الشركة بعملائها متابعة موقف التشغيل وتحديث جدول الرحلات أولا بأول من خلال الموقع الإلكتروني egyptair.com، أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.