تحقق الشرطة البريطانية في حادثة تحطيم تمثال لزعيم إثيوبيا السابق منغستو هيلاسيلاسي في متنزه كانيزارو بارك بالحي مساء الثلاثاء، بحسب ما ذكره موقع بي بي سي.

ويقول شهود عيان إن التمثال النصفي حطم بأيدي مجموعة من الأشخاص عددهم نحو الـ100.

ويبدو أن الحادثة مرتبطة بالاضطرابات التي تشهدها إثيوبيا حاليا بعد قتل المغني المحبوب هاشالو هونديسا بالرصاص أوائل هذا الأسبوع.

وشهدت المظاهرات التي اندلعت عقب موته تحطيم تمثال راس ماكونن وولدي ميكال، والد هيلاسيلاسي آخر إمبراطور وُلّي على إثيوبيا وذلك في مدينة هارار شرقي البلاد.

وكان هاشالو يركز في أغانيه على حقوق عرقية «أورومو» في إثيوبيا، وبرز صوته بوضوح في الاحتجاجات ضد الحكومة التي أدت إلى تغيير القيادة في البلاد عام 2018.

وأوضحت شرطة العاصمة أن التحقيقات ما زالت جارية ولم يتم القبض على أحد بعد استدعائها بسبب أضرار جنائية في الساعة 17:10 بتوقيت غرينيتش يوم الثلاثاء.

وعاش سيلاسي في ويمبلدون عام 1936 خلال منفاه بعد الغزو الإيطالي لبلاده. وتم نحت التمثال من قبل هيلدا سيليغمان، بينما أقام سيلاسي مع عائلته، ووُضع بوقت لاحق في حديقة كانيزارو.