بينما تكافح أمريكا للسيطرة على تفشي فايروس كورونا، ظهر فايروس آخر راح ينتشر بين الأرانب في البلاد.

وعبر 7 ولايات في الجنوب الغربي، ينفق الآلاف من الأرانب البرية والمحلية من تفشٍ نادر لمرض شديد العدوى، يعرف باسم فايروس مرض الأرانب النزفي (RHDV2).

وفي حديث مع The Cut، قالت الطبيبة البيطرية من كيلين بولاية تكساس أماندا جونز: «نشير إليها باسم إيبولا الأرنب». وعلى الرغم من أن فايروس الأرانب لا يرتبط بأي شكل بالإيبولا -وهو فايروس يسبب نزيفا حادا وفشلا في الأعضاء وموت الإنسان والحيوانات، قالت جونز إن RHDV2 يتلف أجساد الأرانب بطريقة مماثلة.

ويسبب الفايروس آفات في أعضاء وأنسجة الأرانب، ما يؤدي إلى النزيف الداخلي والنفوق.