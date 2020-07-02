أصدرت الهيئة التنظيمية للاتصالات في باكستان، بيانا أمس (الأربعاء) أوضحت فيه أنه تم حظر لعبة «ببجي» Battlegrounds (PUBG) بشكل مؤقت في البلاد.

وأوضحت هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) في بيانها الذي نشرته عبر حسابها في «تويتر» أمس أنها «تلقت العديد من الشكاوى ضد PUBG، حيث ذكرت أن اللعبة تسبب الإدمان، وأنها مضيعة للوقت وتشكل تأثيراً سلبياً خطيراً على الصحة الجسدية والنفسية للأطفال».

ووفقا لمواقع إخبارية باكستانية، أضافت الهيئة أن القرار جاء على خلفية الشكاوى الواردة من شرائح مختلفة من المجتمع، وتقارير إعلامية تفيد بوقوع حالات انتحار بسبب لعبة «PUBG».

ووفقاً لموقع «The News» الإخباري الباكستاني، طلب قائد شرطة لاهور من المفتش العام لشرطة البنجاب حظر تطبيق لعبة «PUBG» بعد أن تم الإبلاغ عن حالتي انتحار بعد الفشل في إكمال مهمة في اللعبة.

وبعث ضابط شرطة لاهور ذو الفقار حميد رسالة إلى المفتش العام قال فيها: «PUBG لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت اكتسبت شعبية هائلة بين الشباب. وأثرت اللعبة على الشباب وغيرت سلوكهم».