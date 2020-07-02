قبضت الشرطة المصرية، على شاب ثلاثيني متهم بقتل زوجة شقيقه بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات التي أجراها المحققون المصريون، أن المتهم مريض نفسيا، فضلا عن شعوره بالغيرة لعدم زواجه حتى الآن بينما تزوج شقيقه -الذي يصغره بنحو 7 سنوات- ولديه طفلان.

وتعود تفاصيل الواقعة التي تداولتها الصحف المصرية، لحضور المتهم إلى منزل شقيقه -في غيابه- ووقعت مشادة بينه وبين الضحية، أخذ على إثرها الجاني آلة حادة وسدد لها 10 طعنات في أماكن متفرقة من جسدها أردتها قتيلة في غضون دقائق.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم «35 عاما»، والسلاح المستخدم في الواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.