اختفى أحد أعظم النجوم وأكثرها سطوعا في الكون بشكل غامض عن الأنظار، فلم يعد من الممكن رؤية النجم، الذي يقع في مجرة «كينمان دوارف».

وبحسب «سكاي نيوز»، اكتشف علماء الفلك التلاشي الغامض للنجم، في المجرة التي تبعد نحو 75 مليون سنة ضوئية، عندما حاولوا رصده لمعرفة المزيد عن كيفية موت النجوم العملاقة.

وكانت دراسة أجريت عن النجم على نطاق واسع بين عامي 2001 و2011، وأظهرت أنه كان في مرحلة متأخرة من حياته، بدا هدفا مثاليا للرصد الفلكي.

وقال أندرو ألان، من جامعة ترينيتي كوليدج في دبلن الذي قاد الدراسة: «فوجئنا عندما اكتشفنا أن النجم اختفى!».

وقد يكون النجم فقد سطوعه وأصبح محجوبا بالغبار الكوني، ولكن يمكن أن يكون قد مات أيضا دون أن ينفجر في ظاهرة تسمى «سوبرنوفا» أو «المستعر الأعظم»، وربما، بدلا من ذلك، قد يكون ثقب أسود قد التهمه.

وقال ألان: «إذا كان ذلك الأمر صحيحا، فسيكون هذا أول اكتشاف مباشر لنجم هائل ينهي حياته بهذه الطريقة».