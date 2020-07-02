شخصت إصابة 100 شخص تقريبا بفايروس كورونا المستجد في الهند بعدما شاركوا في غضون أيام قليلة في حفل زواج وعزاء شاب كان مصابا على الأرجح بمرض كوفيد-19، حسب موقع "سكاي نيوز" نقلا عن مسؤول طبي محلي (الأربعاء).

وشارك أكثر من 400 شخص في ولاية بيهار (شمال) في 15 يونيو في زواج شاب (26 عاما) كان يعاني أعراضا شبيهة بفايروس كورونا المستجد وفي عزائه بعد وفاته إثر يومين على ذلك.

وقال مسؤول قطاع الصحة في باتنا عاصمة ولاية بيهار راغ كيشور شوداري، «أصيب 111 شخصا شاركوا إما في حفل الزواج أو في العزاء. وحددت هوية المشاركين الآخرين ووضعوا في العزل».

وأقامت السلطات مخيما خاصا لفحص الأشخاص الذين حضروا التجمعين بعد ارتفاع كبير في الإصابات في البلدة المعنية. وفتح تحقيق مع عائلة العريس.

وكان العريس الشاب، وهو يعمل مهندس من قرية غارغاون القريبة من نيودلهي، عاد إلى دياره قبل أسبوع فقط من زواجه وكان يعاني من الحمى والإسهال، على ما أكد شوداري.

وقد أدخل المستشفى لفترة قصيرة، إلا أن عائلته تمكنت من إعادته إلى المنزل بعد تناول العقاقير واحتفلت بزواجه بحضور 300 مدعو.

وتوفي العريس الشاب في منزله بعد يومين على الزواج.

وتوفي في الهند 17400 شخص جراء فايروس كورونا المستجد فيما بلغت الإصابات 585493 وهي في تصاعد سريع.