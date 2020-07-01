جرى اختيار روبوت المرأة المعروفة باسم «إريكا» لتجسد دول البطولة في فيلم يحمل اسم «بي» وتصل تكلفة انتاجه إلى 70 مليون دولار بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.

وكشف موقع «سي نت» ان القائمين على العمل السينمائي، صوروا عددا من المشاهد في اليابان، خلال العام الماضي، لكنهم توقفوا وسيستأنفون تصوير الفيلم في شهر يونيو 2010

وهذا الفيلم هو أول عمل سينمائي يعطي دول البطولة لإنسان آلي، وسط توقعات بأن يتزايد حضور الروبوت في الأعمال الفنية، لا سيما في أفلام الخيال العلمي.

وجرى تصميم وإنشاء «إريكا» من قبل العالمين اليابانيين هيروشي إشيغورو وكوهي أوغاوا، في إطار جهودهما ودراساتهما حول الإنسان الآلي.

وفي المنحى نفسه، قام العالمان بتعليم الروبوت إريكا كيفية الحركة إلى جانب مهارات أخرى، عن طريق الاستعانة بمزايا الذكاء الصناعي.

لكن هذا الفيلم لن يكون الظهور الأول لإيريكا أمام الكاميرا، لأنها قامت بتقديم الأخبار في سنة 2018، وحظيت بإعجاب واسع وقتها.