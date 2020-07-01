أصبحت الخلافات الزوجية من العادات المتعارف عليها في كل منزل، غير أن استمرارها ينتج تداعيات خطيرة على العلاقة حتى بعد انتهاء الخلاف، ما يستوجب التنبه لتأثير التصرفات على شريك الحياة. وهو ما دفع خبير العلاقات الأسرية المصري الدكتور ياسر غلاف، لتقديم 5 نصائح للأزواج، في لقاء تلفزيوني أخيرا، هي: الاعتراف بالخطأ والاعتذار لمنع تفاقم الخلاف، وضرورة تفاهم الزوجين وسرعة تجاوز الخلاف؛ ما يديم العلاقة، علاوة على وضع حدود لمراقبة التصرفات؛ ما يقلل الشجارات، والاتفاق على احترام وقبول الاختلافات باعتباره ظاهرة صحية، وفهم حقيقة أن العلاقة ستكون صعبة في البداية، مع الاعتياد على المواجهة أثناء النزوات.