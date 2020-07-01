انتهى حفل زفاف هندي بوفاة العريس بفايروس كورونا، فيما أصيب أكثر من 95 من المدعوين. ووفق صحيفة «تايمز أوف إنديا» (الأربعاء)، توفي العريس (30 عاماً) الذي يعمل مهندس برمجيات، متأثرا بالفايروس المستجد في أحد المستشفيات، بعد يومين فقط من زفافه بقرية «باتنا» بولاية بيهار الهندية.وكشفت التحقيقات أن العريس كان يعاني من أعراض الفايروس، ما دفع سلطات الولاية الصحية لإجراء اختبار كورونا لأقارب الزوجين، إذ ثبت إصابة 15 منهم بالفايروس بسبب حضورهم الحفل، وحين تتبعت الإدارة الصحية المخالطين المدعوين، أظهرت النتائج إصابة 80 آخرين، ما يجعلها الحالة الأولى لانتشار الفايروس التاجي بشكل جماعي في الولاية. بدورها أكدت شرطة الولاية أن عائلة العريس كانت على علم بتدهور حالته الصحية وظهور أعراض عليه، لكنها أصرت على إتمام الزفاف.بدورها قالت الإدارة الصحية بالولاية إن اختبار العروس لفايروس كورونا جاءت نتائجه سلبية، واعتبرت الواقعة انتهاكا صارخا من جانب عائلة العريس التي لم تمتثل للاحترازات الوقائية ولم تتبع معايير التباعد الاجتماعي، إذ يسمح فقط لـ50 شخصا بحضور أي حفل زفاف في الهند التي تعد أكثر بلاد العالم تضرراً من الفايروس التاجي، وتشهد حالات مرتفعة جدا من الإصابات والوفيات اليومية.