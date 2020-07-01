كشفت الإعلامية والممثلة المصرية ناردين فرج أن البطولة النسائية المطلقة كانت وراء مشاركتها في مسلسل «ليه لأ» الذي يعرض حاليا على منصة «شاهد نت». وقالت (الأربعاء) على حسابها في «انستقرام»: «وافقت على طول لما عرفت ان مخرجته صديقتي مريم أبوعوف، وجذبتني قصته المختلفة وحسيت انه عمل بناتي، فكل امرأة فيه لها قصة خاصة بها». وأكدت ناردين في وقت سابق أن التمثيل شغفها الأول ما كان سببا في اعتذارها عن تقديم برنامج «ذا فويس كيدز»، وحلت مكانها اللبنانية أنابيلا هلال. يذكر أن «ليه لأ» ثالث أعمال ناردين الفنية بعد مسلسلي «حساب يجمع» عام 2017، و«فوق مستوى الشبهات» عام 2016.