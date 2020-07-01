حذر أطباء إسبان من خطورة استخدام الجل المعقم لليدين أثناء التعرض للشمس، إذ يؤدي الكحول عالي النسبة في المستحضر إلى تهيجات وبقع بنية اللون على البشرة، مؤكدين أن استعماله للوقاية من فايروس كورونا قد ينتهي بتلف الحاجز الجلدي، ويحد قدرته على مقاومة جفاف وحروق بشرة اليدين، ما يصعب علاجها. ووفق صحيفة «إلبايس» الإسبانية، نصح باحثو كلية طب إشبيلية بتجنب المعقمات المحتوية على زيوت أساسية أو عطور خلال فصل الصيف، والاستعاضة عنها بمحارم مبللة لا تزيد فيها نسبة الكحول على 70%. ما يسمح بتطايرها أسرع من الجل المعقم الذي تظل بقاياه على سطح الجلد فترة أطول.