بيع قلم «باركر» عمره 42 عامًا في مزاد خيري بـ7000 ريال أمس (الأربعاء). وتعود قصة القلم، التي يرويها صاحبه المهندس ماهر صقر إلى أكثر من 4 عقود. إذ يقول: «تلقيت القلم هدية من مدير مدرستي الثانوية عام 1399 الأستاذ عبدالله الخليفة، لقاء بادرة عفوية. ولأني شعرت بقيمته المعنوية التي لا تقدر بثمن، نويت الاحتفاظ به للأبد، غير أنني وقبل 30 عاماً لم أجد أغلى منه لإهدائه لوالدي، وبعد وفاته، عثرت عليه بين أغراضه، فقررت أن أعرضه في مزاد خيري عبر «تويتر» تعود قيمته للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالخرج، وأجره لوالدي، وبالفعل أغلق المزاد على الدكتور عبدالمجيد العتّي».