أكدت مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة أن 85% من حالات «كورونا» تشفى دون أدوية مع الراحة وتناول السوائل، و5% فقط تحتاج الرعاية الفائقة، وأقل منها تلجأ للتنفس الصناعي. وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب المنظمة لشرق المتوسط عبر الفيديو لاستعراض الوضع العالمي والإقليمي للجائحة (الأربعاء): «لا يوجد علاج شاف من الفايروس المستجد حتى الآن، إذ يتم الاعتماد على أدوية تخفف الأعراض أو تقلل مدة مكوث المريض في المستشفى. فعقار «ريمديسيفير» يقلل مدة أيام المريض بالمستشفى، بينما يقلل «ديكساميثازون» معدلات الوفاة، أما البلازما فلا دليل قاطعا على مدى فاعليتها».