وقف قاضي محكمة الأسرة المصرية حائراً، (الثلاثاء)، أمام دعوى ممرضة للخلع من زوجها، إذ قالت: «بيخاف ينام في الظلمة.. ولم أكتشف ذلك إلا بعد زواجنا بأشهر، فهو يرفض النوم في غرفتنا دون إضاءة، ما أزعجني، خصوصا أن عملي يتطلب أن أريح جسدي المنهك في المستشفى طوال اليوم». وتابعت: «تفهّم زوجي ظرفي وتحمل النوم بلا إضاءة لمدة شهر، غير أنه كان دائم الحركة، واعترف أخيرا أنه مصاب بفوبيا وتراوده الكوابيس في الظلام، فاقترحت أن ينام في غرفة أخرى بمفرده، لكنه فاجأني مرة أخرى بأنه يخشى النوم وحده». ثم بكت متسائلة: «بالله عليك هل تزوجت رجلا أم طفلا؟».