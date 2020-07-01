في سابقة تاريخية لمسيرة المرأة الكويتية، أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي أمس قراراً بنقل 8 وكيلات نيابة وترشيحهن للعمل قاضيات، على أن يخضعن، من أول سبتمبر، مع زملائهن المرشحين، لدورة بمعهد للدراسات القضائية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمتي التمييز والدستورية السابق المستشار فيصل المرشد أن «يوم تعيين المرأة الكويتية قاضية يوم تاريخي كنا ننتظره»، آملاً نجاح القضاة الجدد في مهمتهم.

وأعرب المرشد عن ارتياحه وزملائه في مجلس القضاء بعدما «اتخذنا قرار فتح باب تعيين الإناث في النيابة العامة، وبعد أن عقدنا الرأي وأطلعنا القيادة السياسية على هذه الخطوة التي كانت داعمة لها، ونجحت التجربة»، متمنياً التوفيق للمرأة الكويتية في مشوارها القضائي بمحراب العدالة.