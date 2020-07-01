ضاعفت العاصمة الصينية (بكين) من مدة الحجر الصحي المفروضة من 14 يوما إلى 28 يوما، مع موجة فايروس كورونا الثانية التي ضربت البلاد قبل أسابيع.

وظهرت موجة جديدة من الإصابات بفايروس كورونا في سوق شينفادي لبيع الأطعمة بالجملة في بكين قبل أسابيع، مما دق ناقوس الخطر حول عودة جائحة كورونا للبلاد. وتسعى السلطات في العاصمة الصينية بكين لوقف عودة تفشي فايروس كورونا المستجد، وذلك من خلال إخضاع الآلاف لفحوصات الكشف عن المرض، بالتزامن مع إعلان تسجيل إصابات جديدة بكوفيد-19.

وقررت السلطات رفع مدة الحجر الصحي من 14 يوما إلى 28، وتم وضع العاملين في قسم اللحوم بالسوق في الحجر الصحي الطويل، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وقال مسؤول إن بعض المصابين لم يظهروا أي أعراض على الإطلاق أو أظهروا أعراضا غير نمطية، لذا يصعب الحكم على ما إذا كانوا قد أصيبوا بالفايروس بمجرد ملاحظة أعراضهم.