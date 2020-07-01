ظهر الفنان السعودي خالد عبدالرحمن للمرة الأولى عقب مغادرته المستشفى بسبب وعكة صحية تعرض لها أخيرًا. وأوضح في مقطع فيديو عبر حسابه على «تويتر» مساء (الثلاثاء) حقيقة صورته التي تناقلها متداولون على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: «الحقيقة أن الصورة التي طلعت أو نُشرت كانت من مسلسل «ضرب الرمل»، ولكن الله يهدي الذي طلعها ولفقها على أنها من الأحداث الأخيرة، ولكن الحمد لله.. شكرًا لكم جميعًا».وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرًا صورة لنجم الغناء الخليجي يرقد فيها على سرير المرض، بينما غادر «مخاوي الليل»، كما يلقبه معجبوه، المستشفى (الإثنين)، عقب تعافيه من أزمته الصحية التي مر بها، إذ قال بندر عبدالرحمن، مدير أعمال نجم الغناء السعودي، في تغريدة له إنه عاد إلى منزله، دون أية إشارة إلى طبيعة المرض الذي أصابه.وكان عبدالرحمن كشف قبل نحو أسبوعين في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر» أن والدته تعرضت لوعكة صحية، مطالبا جمهوره بالدعاء لها، ولم يلبث أن أعلن بعدها بيومين أنه «يمر بوعكة صحية منذ 10 أيام»، راجيًا من متابعيه الدعاء له، بينما لم يكشف تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها هو ووالدته.