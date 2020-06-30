أعلنت الحكومة المصرية، (الثلاثاء)، كشفاً تجارياً لأحد مناجم الذهب في الصحراء الشرقية، بمنطقة «إيقات»، باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب، حسبما ورد في بيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأوضح البيان، أن نسب الاستخلاص في هذا الكشف الجديد تصل إلى 95% وتعد من أعلى نسب الاستخلاص، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات على مدار السنوات العشر المقبلة تصل إلى أكثر من مليار دولار.

ويقع الكشف الجديد، بحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين.

ويعد الكشف التجاري الجديد للذهب «نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية التي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة التي تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومي والشركة المصرية للثروات التعدينية»، وفقًا لما ورد في بيان الحكومة المصرية.