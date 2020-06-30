كوفيد-19 يمكن أن يتيح لك فرصة العمر لشراء ضيعة ريفية شامخة في الريف الفرنسي بسعر زهيد لن تصدقه! فقد أسفرت سياسات الإغلاق عن حمل أسر أرستقراطية غنية على عرض بيوتها الريفية الواسعة بأسعار مخفضة جداً. وقال مسؤولو مكاتب عقارية فرنسية إن عدد القصور والبيوت الريفية الضخمة المعروضة للبيع يزيد على 1500. وهو ما يفوق ضعف العدد قبل 10 سنوات. ويسمي الفرنسيون البيت الريفي الضخم «شاتو». ومن المعروض حالياً بيت في ديكازفيل (جنوب)، بني في القرن الـ13، ويضم 14 غرفة. عرض العام الماضي بـ890 ألف يورو، وهو حالياً بـ650 ألفاً، وملحقة به 4 هكتارات، وحوض سباحة. وفي وسط فرنسا، يوجد بيت ريفي به 18 غرفة، و7 هكتارات، عرض في 2019 بـ990 ألف يورو، وهو اليوم بـ677 ألف يورو. ومن التحف المعروضة، بيت ريفي من 5 غرف، مشيد في القرن الـ19، بمنطقة بيزيير (جنوب)، يبعد عن ساحل المحيط نحو 18 كيلومتراً، وكان معروضاً للبيع في 2019 بمليون يورو، لكنه اليوم بـ795 ألف يورو.