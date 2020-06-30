الرضى بابتسامة خجولة بسبب العيوب الخلقية في الأسنان أصبح من الماضي، إذ أكدت عبير بخاري طبيبة تجميل وزراعة الأسنان والتركيبات التعويضية للعيوب الخلقية بالفم ومرضى السرطان بمركز طب الأسنان التخصصي التابع لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، إمكانية تصميم ابتسامتك بنفسك رقميا عبر تقنية DIGITAL SMILE Design التي أدخلت إلى المملكة أخيرا، ما يتيح لك رؤية الابتسامة المستقبلية وتعديلها قبل البدء في علاج الأسنان.

وتقول بخاري لـ«عكاظ»: نسعى في المركز لإحداث نقلة نوعية في طب الأسنان من خلال هذه التقنية النوعية، التي تستند إلى تحليل وجه المريض الجمالي الفوتوغرافي والرسمي، لفهم أفضل علاقة للأسنان واللثة والشفتين والوجه مع الحركة، بتصوير الأسنان مع الوجه والعينين بعدة اتجاهات وحركات، ومن ثم تنظيمها لخلق الرسم الرقمي للابتسامة المرادة، ثم تقديم عرض مرئي من خطة العلاج لمشاهدتها والمشاركة في تعديلها قبل بدء التنفيذ، إذ تنقل للكمبيوتر وفق معايير تناسق الأسنان مع شكل العينين ولون البشرة، للوصول الى خطة علاجية شاملة من تقويم أو جراحة أو تجميل للثة، أو تركيب العدسات، للوصول للابتسامة المثالية التي تناسب كل شخص.

وتابعت بخاري: أهم ما يميز تقنية DSD أنها طريقة علمية نوعية، تعطي ذات النتائج المتوقعة حسب الصورة التي اختارها المريض، ما ينفي أي إحساس بالخوف والقلق. إذ يحصل بعد انتهاء مرحلة العلاج على ابتسامة عفوية غير مصطنعة، لافتة إلى أن التقنية تلبي رغبات المريض الجمالية الأكثر طلباً. واختتمت: «لم يعد القبول بفم خال من المشاكل البيولوجية أو الوظيفية هدفاً وحيداً لطب الأسنان الحديث، إذ يتوجب اكتمال الصحة بابتسامة جميلة متوافقة مع خصائصك الفيزيائية والعاطفية».