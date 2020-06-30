رفعت امرأة أردنية أول دعوى قضائية من نوعها تطلب يها تعويضا معنويا وماديا، عن الإيذاء الذي وقع على قطتها. ووفق وكالة أنباء الأردن «سرايا»، تركت المدعية قطتها في محل رعاية الحيوانات، بدواعي السفر، وبعد عودتها لاحظت تدهور قطتها، ورفضها الطعام، ففحصتها وحصلت على تقرير طبي يؤكد تضررها نفسياً. فيما أكد محاميها أن الدعوى منظورة أمام محكمة صلح إربد منذ (الثلاثاء)، ووافق على الترافع في القضية وفق أصول المحاكمات المتبعة كأي إنسان متضرر. وبعد انتشار الخبر على منصات التواصل، علق مغرد: «شوفي الناس اللي مش لاقيه خبز ولا حليب لأولادها أعتقد أهم من مشكلة البس!».