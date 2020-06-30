يتطلب السفر بالطائرة بعض الوقت في صالات المطار لإتمام إجراءات السفر، وساعات داخل المقصورة، ما يعرض المسافر للتواصل أو لمس الأسطح. ووفق صحيفة «يو إس توداي» الأمريكية، نصح طبيب الرئة والعناية الحرجة في كليفلاند كلينك جوزيف خبازا بـ5 خطوات لتجنب عدوى «كورونا»، وهي: عدم استخدام صناديق المتعلقات الشخصية بجهاز فحص الأمتعة، ووضعها داخل حقيبة اليد لفحصها كاملة، والالتزام بالتباعد الجسدي بما لا يقل عن مترين، وارتداء كمامة وقفازين طوال الرحلة، والاحتفاظ بمعقم يدين ومناديل مبللة بحقيبتك المحمولة، وحمل وجبات خفيفة وقارورة مياه على متن الرحلة، واختيار مقعد جوار النافذة، وأخيرا فتح فلتر التهوية أعلى المقعد.