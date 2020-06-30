قررت «قوقل» تطوير تطبيقها Meet، ودعمه بميزات إضافية تمكّن مستخدميه من الاتصال غير المحدود عبر الفيديو مجانا حتى نهاية سبتمبر القادم. علاوة على اختبار عدد من الميزات التي تجعله منافسا قويا لتطبيقي «سكايب» و«Zoom» المعروفين، أهمها إمكانية تشفير المكالمات عبر ميزة (end to end)، وإمكانية تمويه الخلفية أثناء مكالمات الفيديو، ما يسمح للمستخدمين بالاعتماد عليه في الاجتماعات الخاصة بالعمل من أي مكان، كما تخطط قوقل لجعله أكثر عملية عبر واجهات استخدام مختلفة لاستخدامها في اتصالات فيديو جماعية تضم 49 شخصا، علاوة على ميزة «إلغاء الضجيج الخارجي» التي تتعرف تلقائيا على الأصوات الخارجية المزعجة أثناء المكالمات وتلغيها.