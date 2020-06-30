يستعد الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، لإحياء حفلة غنائية دون جمهور، عبر خاصية «أون لاين»، تحت شعار «مكملين معاكم»، في الساعة 10 مساء غد (الخميس)، عبر منصة وتطبيق «شاهد VIP»، وينتظر أن يقدم سفير الأغنية الكويتية، كما يلقبه معجبوه، مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تلقى تفاعلا من الجمهور السعودي والخليجي. وتأتي الحفلة ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها مجموعة من نجوم الغناء والطرب على طريقة «اللايف» من داخل منازلهم، أو بعض المسارح الخاصة، برعاية الهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع شركة روتانا، للترفيه عن الجمهور وتشجيعه على البقاء في المنازل للحد من انتشار فايروس كورونا.