دخلت مدرسة دولية في جدة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد نجاح طلبتها في ربط 323.103 أغطية لعبوات بلاستيكية بخيوط صيد بلغ طولها 2738.5 متر، محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً لأطول سلسلة في العالم، محطمة بذلك الرقم السابق المسجل في هولندا بـ260.866 غطاء بلاستيكي. بدورها، أكدت نائبة مديرة المدرسة البريطانية الدولية في جدة سونيا ساتكليف: «حاولنا كسر الرقم القياسي لسنوات، ونجحنا أخيرا بتحقيق هدف الحملة في التوعية بالتلوث الناجم عن الاستخدام المفرط للعبوات البلاستيكية.. جمعنا آلاف الأغطية وتمت إعادة تدويرها». واختتمت: تبرعت المدرسة بمكافأة «غينيس» لشراء معدات تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة كالكراسي المتحركة والأطراف الصناعية.