أعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم السماح لرعايا 14 دولة بالدخول إلى أراضيه ابتداءً من 1 يوليو.

وتشمل القائمة الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروغواي.

ويقول دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي مستعد لإضافة الصين إلى القائمة إذا منحت الحكومة الصينية تسهيلات مماثلة لمواطني دول الاتحاد.

وكانت إجراءات السيطرة على الحدود الداخلية بين دول الاتحاد قد رفعت بالنسبة لمواطني تلك الدول الذين يتنقلون بينها.

وسيعامل المواطنون البريطانيون أسوة بأقرانهم الأوروبيين حتى نهاية الفترة الانتقالية الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) في 31 ديسمبر القادم ولذا فإن المواطنين البريطانيين وأسرهم سيستثنون من قيود السفر المؤقتة حتى ذلك الحين.