لم تقبل المغنية اللبنانية إليسا تحريف رأيها بشأن السعودية، مؤكدة أن المملكة أكبر داعم للبنان على كافة الأصعدة. وكتبت إليسا على حسابها في «تويتر» أمس (الإثنين): «أنا معروف رأيي ومواقفي ما بتحمل جدل، ومعروف كمان احترامي للمملكة العربية السعودية وقد ايه بتدعم لبنان ع كل الأصعدة، وآلاف اللبنانيين بيشتغلوا فيها. هيدا موقفي وما حدا يفسرو متل ما بدو أو يفوت بزواريب ضيقة لتحويره». جاء ذلك ردا على مغردين تداولوا تغريدة مسيئة للسعودية قالوا إن إليسا وضعت عليها علامة «إعجاب»، إلا أن كثيرين اعتقدوا أنها لم تقصد ذلك، بينما هاجمها البعض الآخر.في سياق آخر، علقت إليسا على الأوضاع التى يشهدها لبنان حاليا، وأعربت عن خيبة أملها في الرئيس وبعض القيادات «ممن تم غسل أدمغتهم»، إذ كتبت: «أنا أكيد خاب أملي كتير بالرئيس عون وجبران باسيل والسيد حسن وغيرن وغيرن، بس خاب أملي أكتر بشوية ناس مغسول دماغن لدرجة الهبل، برافو عليكن، ونيالكن عندكن كرامة بتاكلوا وبتشربوا قد ما بدكن بس ما تنسوا إنو في ناس ماتت من الجوع وراح لبنان من ورا جهلكن».​وفاجأت إليسا جمهورها، بإعلانها اليوم عن ألبومها الغنائي الجديد الذي سيطرح في عيد الأضحى، أي نهاية يوليو القادم، من إنتاج وتوزيع شركة «روتانا».