أظهرت العديد من المنشورات لقطات من شاشات المستخدمين تحوي تطبيقا تستخدمه «قوقل» و«آبل» في تتبع جهات اتصال هاتفك سراً. بينما تقول الشركتان إنهما ألحقتا بنظامي التشغيل IOS وأندرويد، كودا برمجيا يتتبع فايروس كورونا، ويسمح للوكالات الصحية باستخدامه لإنشاء تطبيقات لتتبع جهات الاتصال، لتسهيل تتبع المحتمل إصابتهم بالفايروس المستجد، وتحديد مواقعهم. وبعيدا عن تطبيقات التتبع الصحي التي أطلقتها بعض الحكومات لجمع بيانات المشتبه فيهم، يؤكد مستخدمون تداولوا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ادعاءات قوقل وآبل غير صحيحة، وأصروا على أن الشركتين أضافتا أكوادا تتبع للهاتف لتتمكن من التعرف على جهات اتصالك دون علمك. ولحماية هاتفك من هذه الأكواد، احذف هذه السجلات من هاتفك يدويا، ما يمنحك تحكما كاملا في البيانات التي يتم تتبعها، وأين تذهب، ومن الذي يمكنه الوصول إليها.