يضع الفنان السعودي رابح صقر اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال شهر أكتوبر القادم، ويضم 10 أغنيات جديدة، علاوة على توزيع جديد لأغنيتي «أنت ملك، والنجم البعيد» معتمدا على طريقة التخت الشرقي. فيما أكد رابح أنه يسعى في ألبومه الجديد للتغيير الجذري، إذ كتب على حسابه في «تويتر»: «الألبوم سيكون نقلة نوعية في الموسيقى.. ولأنكم جمهوري عطوني شوية وقت لأرضي ذائقتكم». يذكر أن رابح أحيا آخر حفلاته في 11 يناير الماضي، بعنوان «ليلة صقر الأغنية الخليجية» على مسرح فنان العرب بالرياض، ضمن فعاليات «شتاء الرياض»، تخلله مزاد علني على عوده الخاص الذي بيع بمليون ريال.