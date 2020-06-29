فقد الكثيرون ثقتهم في «فيسبوك»، بعد فضائح متعلقة بالخصوصية وانتشار المعلومات الكاذبة والمضللة، فإذا كنت من هؤلاء، أو سئمت من إهدار وقتك، أو أصابك ملل من تحديثات الحالة المستمرة، فبإمكانك حذف حسابك نهائيا بعدة خطوات بسيطة، إذ يتوجب عليك الدخول لحسابك، وضغط «إعدادات»، ثم علامة «تبويب المعلومات الخاصة»، ومن قسم «إلغاء التنشيط والحذف» اضغط «عرض»، وحدد خيار «حذف الحساب نهائيا»، ثم تابع، وعند ظهور خياري «تنشيط الحساب» أو «تنزيل نسخة بياناتك الخاصة الصور والمشاركات السابقة»، يمكنك حفظها إذا رغبت بالضغط على «تنزيل البيانات»، وإذا قررت حذفه نهائيا ما عليك سوى الضغط على خيار «حذف الحساب».