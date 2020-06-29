أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو أن لقاح «كوفيد-19» جاهز للتصدير، علاوة على استعداد بلاده لتوريد أجهزة تشخيصية إلى سوق الأدوية العالمية. ووفق RT، حذر موراشكو خلال قمة «الهدف العالمي الشامل، الاتحاد في سبيل المستقبل»، التي عقدت مساء (الأحد) من ضرورة مواجهة الموجة الثانية من الوباء في العالم، مؤكدا أن أطباء بلاده طعّموا فريقين من المتطوعين لاختبار اللقاح الجديد، ولم تظهر عليهم أي ردود فعل سلبية. بدوره أوضح رئيس مختبر الهندسة الوراثية بافيل فولتشكوف أن اختبارات اللقاحات تمر عادة بـ3 مراحل وتستغرق وقتا طويلا. لكن ظروف انتشار الوباء أجبرت العلماء الروس على تقليص فترة اختبار اللقاح.