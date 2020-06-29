«لاستنشاق الهواء من الأنف وإخراجه عبر الفم فوائد أكثر من كونه أحد تمارين اليوغا، إذ يؤدي لدخول أكسيد النيتريك إلى الرئتين مباشرة، ما يحارب عدوى كورونا، ويمنع تكاثر الفايروس في الرئتين». هذا ما أكده الطبيب الأمريكي من أصل إيطالي لويس إجنارو الحاصل على «نوبل الطب» عام 1998، في مقال نشره (الإثنين) عبر موقع «ذا كونفرزشن»، مرجعاً السبب إلى أن تجاويف الأنف تنتج جزيء أكسيد النيتريك، التي تزيد من تدفق الدم عبر الرئتين، علاوة على تعزيز تمدد الشعب الهوائية، وزيادة مستويات الأكسجين في الدم، وتابع إجنارو: استنشاق أكسيد النيتريك يخضع حالياً للتجارب السريرية لعلاج مرضى كوفيد-19.