حذر باحثون وخبراء ألمان من متلازمة «عين المكتب» التي تصيب العاملين أمام الكمبيوتر لساعات طويلة. ووفق صحيفة «نويس دويتشلاند» الألمانية، تؤكد الرابطة الألمانية لأطباء العيون أن موظفي العمل المكتبي معرضون للإصابة بأعراض تلك المتلازمة المتمثلة في احمرار العين وجفافها والشعور بحرقان. لافتين إلى أن هذه المتلازمة تسبب إبطاء حركة الرموش ما يعطل ترطيب سطح العين بالسائل الدمعي فيؤدي إلى جفافها وإصابتها بأمراض أخرى أخطر. ولمواجهة متلازمة عين المكتب، ينصح الخبراء بأخذ فترات راحة بشكل منتظم مع الرمش بشكل مقصود من حين لآخر، كما يمكن استخدام الدموع الاصطناعية لترطيب العين في حال تدهور الحال بصورة كبيرة.