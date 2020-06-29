لا مفر من التقدم في السن، ولكي تكوني راضية عن بشرتك، ما عليكِ إلا اتخاذ 5 خطوات لحمايتها من علامات الشيخوخة، وتجنيبها الجفاف والتجاعيد، ما يضمن بشرة نضرة وشابة لسنوات أطول. ووفق موقع DW الألماني، ينصح أطباء الجلدية بتنظيف البشرة ليلا قبل النوم، ما يفتح مسامها ويجعلها أكثر نضارة، مع حمايتها من أشعة الشمس الضارة، التي تصيبها بالتصبغات والكلف، والسيطرة على القلق والإجهاد النفسي تجنبا لإطلاق هرمون الكورتيزول الذي يكسّر الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة. فيما تكسبك التمارين الرياضية المستمرة بشرة مشدودة وأكثر شبابا لأنها تزيد ضخ الأوكسجين بالجلد. وأخيرا عليكِ استخدام منتجات ترطيب ذات جودة مضمونة.